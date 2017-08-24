Тренер сборной России по дзюдо: мы много раз тренировались с Путиным, он хороший спортсмен

По словам Гамбы, Путин знает имена всех выдающихся дзюдоистов России и оказывает команде ощутимую поддержку.

Главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба рассказал о своих отношениях с президентом страны Владимиром Путиным, являющимся большим поклонником данного вида спорта.





«Я очень горжусь тем, что Путин верит в мой профессионализм. Мы много раз встречались и тренировались. Он очень хороший дзюдоист. Нам очень повезло, что у страны такой сильный руководитель. Путин занимается дзюдо, понимает его философию, понимает, что важно крепко стоять на земле обеими ногами, а не витать в облаках. Мне нравится, как он ведёт себя с нами», — отметил итальянский специалист в эксклюзивном интервью RT





По словам Гамбы, Путин знает имена всех выдающихся дзюдоистов России и оказывает команде ощутимую поддержку.





«Президент поддерживал нас в трудное время перед Олимпиадой, когда разразился мельдониевый скандал и против российской сборной развернули масштабную кампанию», — добавил тренер.





Ранее сообщалось, что российский дзюдоист Абдула Абдулжалилов стал бронзовым призёром летней Универсиады-2017 в Тайбэе.



