На дневных торгах тенге ослабел
24 августа 2017, 16:53
Минимальная стоимость достигла 331,2 тенге за доллар. Максимальная цена составила 332,7 тенге за доллар.
По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс составил 332,07 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов курс тенге укрепился до 330,85 тенге за доллар. Минимальная стоимость достигла 331,2 тенге за доллар. Максимальная цена составила 332,7 тенге за доллар.
Объем торгов - 80,6 млн долларов.
По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках составил 331,5-332,5 тенге за доллар.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.48 по времени Астаны - 52,47 доллара за баррель.
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