В Шымкенте горят контейнеры со строительными материалами
24 августа 2017, 17:00
Точная площадь возгорания пока неизвестна. В тушении огня задействованы 15 спецмашин и около семидесяти человек личного состава.
В Шымкенте в Старом городе горят контейнеры со строительными материалами, сообщает "Отырар"
Дым от пожара виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов.
По сообщениям журналистов, в тушении огня задействованы 15 спецмашин и около семидесяти человек личного состава.
Точная площадь возгорания пока неизвестна. Очевидцы говорят, что пострадавших нет. Все подробности масштабного пожара мы сообщим по мере поступления информации.
Фото: соцсети.
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