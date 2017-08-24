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В Шымкенте горят контейнеры со строительными материалами

24 августа 2017, 17:00

Точная площадь возгорания пока неизвестна. В тушении огня задействованы 15 спецмашин и около семидесяти человек личного состава.

В Шымкенте в Старом городе горят контейнеры со строительными материалами, сообщает "Отырар"

Дым от пожара виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов.

По сообщениям журналистов, в тушении огня задействованы 15 спецмашин и около семидесяти человек личного состава.

Точная площадь возгорания пока неизвестна. Очевидцы говорят, что пострадавших нет. Все подробности масштабного пожара мы сообщим по мере поступления информации.



Фото: соцсети.

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