В Южной столице прошла акция «Алматы – город без ВИЧ!»

24 августа в Центре по профилактике и борьбе со СПИД Алматы состоялась акция, посвященная Дню Конституции РК и Дню города, сообщает Zakon.kz





В акции участие приняла рабочая и студенческая молодежь. Молодые люди смогли узнать больше информации о профилактике ВИЧ-инфекции, приоритетах здорового образа жизни, преимуществах обязательного социального медицинского страхования.









В мероприятии примет участие лицо акции «Алматы – город без ВИЧ!» – популярный певец и комиссар республиканской акции #ЖОКСПИД2030 Али Окапов. Певец убежден, что «защита будущего начинается сегодня». Вот почему молодым людям важно и нужно знать о путях передачи ВИЧ-инфекции и вести здоровый образ жизни.





Тестирование на ВИЧ-инфекцию бесплатное, анонимное и конфиденциальное. Все желающие сдали экспресс-тестирование на ВИЧ и в течение 15 минут узнали свой ВИЧ-статус, а также получить консультации специалистов.









«Месяц назад в южной столице произошло важное событие - Акимат подписал Парижскую декларацию с призывом остановить эпидемию СПИДа. Алматы стал первым городом в Центральной Азии, который присоединился к мировому движению. Сегодня в городе усиливается профилактическая работа по ВИЧ-инфекции, проводятся различные мероприятия, направленные на повышение грамотности населения о мерах защиты своего здоровья и ответственного отношения к нему», - говорит заместитель главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД Альфия Денебаева.





В Алматы эпидемия ВИЧ-инфекции удержана в концентрированной стадии. Однако растет половой путь передачи. Для противодействия эпидемии в городе активно работают профилактические программы, благодаря которым тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится на самом высоком в стране уровне.



