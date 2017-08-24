Футболист МЮ Погба рассказал об отношении к каминг-ауту

24 августа 2017, 17:05

Самый известный открытый гей в мировом футболе — бывший футболист сборной Германии Томас Хитцльшпергер.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал, что не стал бы осуждать футболистов, которые бы решились на признание в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на L'Equipe.

«Я никогда не видел, чтобы игрок признавался в гомосексуализме, но почему бы и нет? Речь идет о чувствах человека, его частной жизни. И это не имеет отношения к его умению играть в футбол, мы просто должны уважать его решение», — заявил 24-летний спортсмен.

Погба выступил с заявлением в рамках кампании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Respect. Цель программы — борьба с расизмом, жестокостью, ксенофобией и гомофобией в футболе.

Самый известный открытый гей в мировом футболе — бывший футболист сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Игрок, завершивший карьеру в 2013 году, выступал за такие клубы как «Лацио», «Штуттгарт», «Астон Вилла», «Эвертон».

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com


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