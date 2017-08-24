24 августа 2017 года с 20:00 по 21:30 ч «Кабинет налогоплательщика» будет недоступен

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что в связи с проведением работ по обновлению, Web-приложение «Кабинет налогоплательщика» не будет доступно 24 августа 2017 года с 20:00 по 21:30 ч.

КГД МФ РК приносит свои извинения за причиненные неудобства.