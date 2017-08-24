24 августа 2017 года с 20:00 по 21:30 ч «Кабинет налогоплательщика» будет недоступен
Уважаемые налогоплательщики!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что в связи с проведением работ по обновлению, Web-приложение «Кабинет налогоплательщика» не будет доступно 24 августа 2017 года с 20:00 по 21:30 ч.
КГД МФ РК приносит свои извинения за причиненные неудобства.
24 августа 2017, 15:09
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
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