30 августа 2017 года с 09.00 ч до 21.30 ч будет приостановлена работа информационных систем таможенного администрирования

Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан уведомляет участников внешнеэкономической деятельности и заинтересованных лиц о проведении работ по переносу серверного оборудования компоненты Шлюз таможенных органов 30 августа 2017 года с 09.00 часов до 21.30 часов (данные работы необходимы для повышения скорости обмена данными и уменьшения сбоев систем).

В связи с чем, в вышеуказанный период времени временно будет приостановлено взаимодействие информационных систем таможенного администрирования с внешними информационными системами государственных органов Республики Казахстан, внутренними информационными системами КГД, а также со странами ЕАЭС и иностранными государствами.

КГД МФ РК приносит свои извинения за временные неудобства, связанные с техническими работами.