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30 августа 2017 года с 09.00 ч до 21.30 ч будет приостановлена работа информационных систем таможенного администрирования

Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан уведомляет участников внешнеэкономической деятельности и заинтересованных лиц о проведении работ по переносу серверного оборудования компоненты Шлюз таможенных органов 30 августа 2017 года с 09.00 часов до 21.30 часов (данные работы необходимы для повышения скорости обмена данными и уменьшения сбоев систем).

В связи с чем, в вышеуказанный период времени временно будет приостановлено взаимодействие информационных систем таможенного администрирования с внешними информационными системами государственных органов Республики Казахстан, внутренними информационными системами КГД, а также со странами ЕАЭС и иностранными государствами.

КГД МФ РК приносит свои извинения за временные неудобства, связанные с техническими работами.


24 августа 2017, 16:15
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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