В Уральске пострадавшие в ДТП с автобусом пассажиры рассказали подробности

По последним данным управления здравоохранения в больницу поступило 58 человек.

Людям пришлось покидать автобус через окна, потому что началась давка, сообщает " сообщает " Мой ГОРОД ".





Как рассказал пассажир автобуса №7 Ернур, когда произошло ДТП, он спал.





- Проснулся я от сильного толчка, сразу ничего не понял, в автобусе очень громко плакали дети и кричали люди. Началась паника и давка. Со стороны улицы мужчины стали выбивать окна в салоне автобуса. Люди стали вылазить на улицу в окна. Как только я вышел из автобуса, сразу сел на землю и стал ждать скорой помощи, - рассказал Ернур.





Пассажирка автобуса №5 Мурзила сообщила, что ехала на работу. Во время столкновения она стояла ближе к водителю и держалась за поручень.





- Я ехала стоя в автобусе. Сначала ничего не поняла, лишь почувствовала резкий толчок, а после сильнейшую боль в руке. Это для меня стресс, все никак не могу прийти в себя. Оказалось, что у меня перелом кисти, врачи наложили гипс, все обработали и отправили домой, - рассказала Мурзила.





Шынзада Кабиева ехала в автобусе №7. Женщина утверждает, что когда водитель пытался остановить автобус, был слышен сильный "визг" тормозов.





- Утром я ехала на работу. После происшествия я решила не обращаться в больницу и отправилась на работу. Спустя некоторое время почувствовала боли. Решила пройти обследование, как оказалось, у меня множественные ушибы. Всякое бывает, я считаю, что нам крупно повезло, ведь если бы авария произошла на самом мосту, мы могли все погибнуть, - пояснила Шынзада.





По словам директора городской многопрофильной больницы Армана Калибекова, им поступило сообщение со станции скорой помощи о большом количестве пострадавших.





- Наш персонал находился в полной готовности. Пострадавшие прошли полное обследование. С некоторыми пациентами работали психологи, потому что они находились в шоковом состоянии, - сообщил Арман Калибеков.





Напомним, утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек. По последним данным управления здравоохранения в больницу поступило 58 человек.





Кристина Кобина.



