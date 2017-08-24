В Уральске пострадавшие в ДТП с автобусом пассажиры рассказали подробности
24 августа 2017, 17:24
По последним данным управления здравоохранения в больницу поступило 58 человек.
Людям пришлось покидать автобус через окна, потому что началась давка, сообщает "Мой ГОРОД".
Как рассказал пассажир автобуса №7 Ернур, когда произошло ДТП, он спал.
- Проснулся я от сильного толчка, сразу ничего не понял, в автобусе очень громко плакали дети и кричали люди. Началась паника и давка. Со стороны улицы мужчины стали выбивать окна в салоне автобуса. Люди стали вылазить на улицу в окна. Как только я вышел из автобуса, сразу сел на землю и стал ждать скорой помощи, - рассказал Ернур.
Пассажирка автобуса №5 Мурзила сообщила, что ехала на работу. Во время столкновения она стояла ближе к водителю и держалась за поручень.
- Я ехала стоя в автобусе. Сначала ничего не поняла, лишь почувствовала резкий толчок, а после сильнейшую боль в руке. Это для меня стресс, все никак не могу прийти в себя. Оказалось, что у меня перелом кисти, врачи наложили гипс, все обработали и отправили домой, - рассказала Мурзила.
Шынзада Кабиева ехала в автобусе №7. Женщина утверждает, что когда водитель пытался остановить автобус, был слышен сильный "визг" тормозов.
- Утром я ехала на работу. После происшествия я решила не обращаться в больницу и отправилась на работу. Спустя некоторое время почувствовала боли. Решила пройти обследование, как оказалось, у меня множественные ушибы. Всякое бывает, я считаю, что нам крупно повезло, ведь если бы авария произошла на самом мосту, мы могли все погибнуть, - пояснила Шынзада.
По словам директора городской многопрофильной больницы Армана Калибекова, им поступило сообщение со станции скорой помощи о большом количестве пострадавших.
- Наш персонал находился в полной готовности. Пострадавшие прошли полное обследование. С некоторыми пациентами работали психологи, потому что они находились в шоковом состоянии, - сообщил Арман Калибеков.
Напомним, утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек. По последним данным управления здравоохранения в больницу поступило 58 человек.
Кристина Кобина.
Фото: mgorod.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874726-7b82ea80ef4728ac3d16a3c307170032
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...