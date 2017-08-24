В Алматинской области до конца года будет сдано 35 новых школ

Поздравив педагогических работников с предстоящим началом учебного года и пожелав успехов в труде, глава региона остановился на приоритетных задачах предстоящего учебного года.

До конца года в Алматинской области будет сдано в эксплуатацию 35 новых школ, ко Дню знаний распахнут свои двери 24 из них. Об этом на августовской педагогической конференции, которая состоялась сегодня в Талдыкоргане, сообщил аким области Амандык Баталов, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





В работе форума, проводимого по традиции в преддверии нового учебного года, приняли участие аким области Амандык Баталов, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан Еркин Садыков и работники образования со всей области.

Открыл и вел конференцию заместитель акима области Жаксылык Омар.









С основным докладом выступила руководитель областного управления образования Ляззат Базаркулова, рассказавшая участникам конференции об итогах прошедшего учебного года, ЕНТ, о главных задачах, поставленных на новый учебный год.





Основными целями, по словам руководителя управления образования, были и остаются повышение качества образования, дисциплины и сплочённости в педагогических коллективах, высокая требовательность к эффективной работе каждого педагога и администрации школ. Большое внимание в докладе было уделено внедрению требований, поставленных перед педагогами Главой государства, министерством образования и науки РК.









Говоря о достижениях прошедшего учебного года, выступающая осветила и проблемные вопросы. Среди них - результаты ЕНТ. Л.Базаркулова подчеркнула, что всем ответственным в этом вопросе, включая и само управления образования, нужно сделать самые серьёзные выводы и в этом году максимально усилить работу в этом направлении.





С приветствием на конференции выступил заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК Е.Садыков, который подробно остановился на основных направлениях новой государственной программы развития образования и науки и обучения по обновленному содержанию развития образования.









Участвовавшие в прениях педагоги также подняли ряд актуальных тем. Среди которых конкурентноспособность педагогов, обновленное содержание образования, патриотическое воспитание, дуальное обучение, подготовка квалифицированных кадров в системе технического и профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда и многое другое.





С заключительным словом на педагогической конференции выступил аким области Амандык Баталов.





Поздравив педагогических работников с предстоящим началом учебного года и пожелав успехов в труде, глава региона остановился на приоритетных задачах предстоящего учебного года.









- Уважаемые участники совещания, уважаемые учителя! В наступающем учебном году на педагогов возлагается особая миссия: проводить работу с подрастающим поколением в рамках реализации плана модернизации общественного сознания, предложенной Главой государства в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Благодаря поддержке Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева система казахстанского образования переходит на новый уровень развития, активно формируется современная инфраструктура. Поэтому необходимо, объединив усилия, активно работать по всем направлениям. У нас одна цель – дать молодому поколению казахстанцев качественное образование, воспитать патриотов, достойных граждан нашей страны, - сказал А.Баталов.





Продолжая свою речь глава региона подчеркнул, что необходимо особое внимание обратить на слабые места. Среди которых результаты ЕНТ, малый охват детей дополнительным образованием, инцинденты с участием директоров школ, неответственный подход к подбору кадров. Отметил аким области и упущения в воспитательной работе, повлекшие к тому, что участились факты подростковой преступности и ранней беременности.









В связи с указанными проблемными вопросами Амандык Баталов дал ряд поручений акимам районов и городов области, руководителю управления образования области пересмотреть работу и принять меры по каждому направлению. Также аким области дал поручение акимам районов и городов области отправить педагогов физики с учащимися на международную специализированную выставку «Астана ЭКСПО-2017», обеспечив все необходимые условия, включая саму поездку, проживание и питание.





Также глава региона подчеркнул, что под особым контролем необходимо держать работу по развитию трехъязычия, реализации программы «Рухани жаңғыру», развитию дошкольного, технического и профессионального обучения и работу по обеспечению детей-сирот жильем.









Далее отметив ряд учителей, уделяющих большое внимание совершенствованию своего профессионального мастерства, эффективно внедряющих инновационные методы преподавания, Амандык Баталов провел церемонию награждения лучших работников образования области по итогам прошедшего учебного года, ряд из которых были удостоены нагрудных знаков «Почетный работник образования Республики Казахстан» и «Ы.Алтынсарин». Также педагогам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма акима области.





Стоит отметить, что в фойе Дворца культуры им.И.Жансугурова была организована выставка по приоритетным направлениям работы учреждений образования области.









Также напоминаем, что в текущем году бюджет сферы образования Алматинской области составил 153,7 млрд. тенге, из них на строительство объектов образования предусмотрено более 27 миллиардов. В регионе ведется строительство и реконструкция 48 объектов образования. До конца года из 44 школ 35 будут сданы в эксплуатацию. В День знаний 24 новые школы распахнут двери для своих первых учеников, из них 23 решат проблему трехсменного обучения, которая за счет строительства 10 школ полностью будет решена в 2018 году. Следует также отметить, что в этом году 24 школы охвачены капитальным ремонтом.





Фото: Пресс-служба акима Алматинской области







