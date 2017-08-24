Индийский подросток отрубил возлюбленной руку мечом за отказ идти на свидание

В индийском штате Уттар-Прадеш 15-летняя девушка лишилась кисти руки после отказа пойти на свидание с 19-летним Винодом Чуразия





Согласно данным местной полиции, молодой человек отправился на рынок, где девушка гуляла с братом, взяв с собой меч. Винод долго пытался уговорить школьницу отправиться с ним на свидание. Услышав отказ, он разозлился и отрезал ей кисть. После этого он продолжил наносить девушке ранения. Местные жители бросились на помощь школьнице, и Винода остановили.







