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Индийский подросток отрубил возлюбленной руку мечом за отказ идти на свидание

24 августа 2017, 17:41

Молодой человек месяцами преследовал 15-летнюю школьницу, перед тем как совершить нападение.

В индийском штате Уттар-Прадеш 15-летняя девушка лишилась кисти руки после отказа пойти на свидание с 19-летним Винодом Чуразия, сообщает Life.ru со ссылкой на издание Daily Mail.



Согласно данным местной полиции, молодой человек отправился на рынок, где девушка гуляла с братом, взяв с собой меч. Винод долго пытался уговорить школьницу отправиться с ним на свидание. Услышав отказ, он разозлился и отрезал ей кисть. После этого он продолжил наносить девушке ранения. Местные жители бросились на помощь школьнице, и Винода остановили.



15-летнюю девушку госпитализировали в критическом состоянии, она потеряла много крови. Предварительно установлено, что Винод уже несколько месяцев преследовал её. Сейчас полиция ждёт, когда состояние пострадавшей стабилизируется, чтобы она смогла дать показания против злоумышленника.

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