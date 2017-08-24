Индийский подросток отрубил возлюбленной руку мечом за отказ идти на свидание
24 августа 2017, 17:41
Молодой человек месяцами преследовал 15-летнюю школьницу, перед тем как совершить нападение.
В индийском штате Уттар-Прадеш 15-летняя девушка лишилась кисти руки после отказа пойти на свидание с 19-летним Винодом Чуразия, сообщает Life.ru со ссылкой на издание Daily Mail.
Согласно данным местной полиции, молодой человек отправился на рынок, где девушка гуляла с братом, взяв с собой меч. Винод долго пытался уговорить школьницу отправиться с ним на свидание. Услышав отказ, он разозлился и отрезал ей кисть. После этого он продолжил наносить девушке ранения. Местные жители бросились на помощь школьнице, и Винода остановили.
15-летнюю девушку госпитализировали в критическом состоянии, она потеряла много крови. Предварительно установлено, что Винод уже несколько месяцев преследовал её. Сейчас полиция ждёт, когда состояние пострадавшей стабилизируется, чтобы она смогла дать показания против злоумышленника.
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