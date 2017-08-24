Состоялся брифинг по вопросам модернизации уголовного процесса

На брифинге в Службе центральных коммуникаций представители правоохранительных органов, суда и других госорганов раскрыли основные подходы реформирования уголовного процесса и совершенствования правоохранительной деятельности.

В мероприятии приняли участие и.о. председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Ерден Арипов, заместитель Генерального Прокурора Марат Ахметжанов и заместитель Министра внутренних дел Рашид Жакупов.

Для выработки подходов к проведению реформы по поручению Главы государства создана Межведомственная рабочая группа. В ее состав вошли первые руководители Верховного Суда, Минюста, правоохранительных и специальных органов. Был изучен зарубежный опыт с выездом в ФРГ, Великобританию, Эстонию и Грузию.

В своих выступлениях спикеры подчеркнули, что предлагаемая реформа уголовного процесса и правоохранительной деятельности являются новым этапом проводимой политики по обеспечению верховенства права. Большая работа в этом направлении проведена в рамках практического исполнения Плана Нации, инициированного Главой государства.

В целом реформа ориентирована на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышению состязательности сторон, расширению судебного контроля, а также исключению дублирования и чёткому распределению полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.

По итогам работы будет выработан ряд предложений.

В частности, предлагается сократить категории преступлений, по которым применяется мера пресечения в виде ареста. Это в первую очередь касается экономических преступлений, за исключением тех, которые совершены преступными группами.

Также предполагается сократить срок доставления задержанного в суд для избрания меры пресечения, исключить практику сбора доказательств, выходящих за рамки расследуемого уголовного дела.

Важной является новелла о наделении адвокатов более широкими правами по сбору доказательств, что позволит усилить состязательность уголовного процесса на досудебной стадии.

Все эти и другие инициативы вошли в проект Закона, основные направления которого, в целом, одобрены Главой государства. Законопроект сейчас находится на стадии активной разработки.