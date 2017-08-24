В Казахстане будут штрафовать родителей, которые отказываются вакцинировать детей

Чиновники обеспокоены тем, что взрослые стали чаще стали игнорировать прививки по религиозным мотивам. И такая тенденция по всей стране.

Изучать вопрос вакцинации Ирина Смолина начала задолго до родов. И пришла к выводу, что в ней нет никакой необходимости. Сейчас её дочке три года. За это время Варваре ни разу не поставили прививку. Сама Ирина не жалеет об этом. И уговоры врачей на неё не действуют. Об этом сообщает Об этом сообщает КТК





Ирина Смолина, мама Варвары Смолиной:





- Я спросила: вы даёте какую-нибудь гарантию, что если я сделаю прививку от туберкулёза, то мой ребёнок никогда не заболеет туберкулёзом? Нет, мы вам такую гарантию дать не можем. Тогда какой смысл делать прививку, если она не защитит моего ребёнка? Мне врачи говорят так: ну, может быть (ключевое слово «может быть») легко перенесёт эту болезнь. Ребёнок легко перенесёт болезнь, если у него крепкий иммунитет.





В последнее время количество отказов от вакцинации в Казахстане неизменно растёт. В прошлом году около 10 тысяч человек – это на 14% больше, чем в 2015. В Мангистау с начала года от прививок отказались более тысячи человек. Треть – по религиозным мотивам.





Фарида Нурдаулетова, жительница Актау:





- Я не понимаю, зачем это делать. Прививка не дает никаких гарантий, возможно, она может стать причиной самой болезни. К тому же, в ней, насколько я знаю, содержится спирт. Знаете, у нас говорят: на все воля Всевышнего.





Представители Министерства по делам религий от этой тенденции не в восторге. Поэтому разработали норму об обязательной вакцинации. В противном случае предусмотрели штраф – 10 МРП, это более 20 тысяч тенге. Кроме того, дети могут остаться без образования.





Айнур Чигирова, руководитель управления Министерства по делам религии и гражданского общества РК:





- Есть определенный специальный, законодательно закреплённый перечень профилактических прививок, которые родители должны с самого рождения детей получить. Такие дети, которые не получают соответствующие прививки, они не допускаются в детские сады, соответственно, не будут приниматься в школы.





Причем разработчики уточняют, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям. Список этих людей у врачей имеется. А вот в отношении других отказников карательные меры применять не будут.





Айдар Абуов, директор международного центра религий:





- Представители медицинского учреждения конкретно связывают свои намерения с конкретными представителями объединений, которые ставят этот вопрос и связывают с религиозными аргументами.





По данным Минздрава, в 2016 году больше всего от прививок по религиозным мотивам отказались в Актюбинской области – 1640 человек, а также в Южно-Казахстанской и Мангистауской.





Поправку об обязательном вакцинировании, разработанную Министерством по делам религий, на рассмотрение в Парламент внесут в октябре. В ведомстве ожидают, что примут её к концу года, а уже с 2018 она полноценно заработает.



