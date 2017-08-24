В Алматы ко Дню Конституции организуют традиционный массовый велопробег

Данный велопробег станет 16 из 21 запланированных в этом году.

В это воскресенье, 27 августа, в рамках программы «Спорттық Алматы» в мегаполисе состоится традиционный массовый велопробег, приуроченный ко Дню Конституции Казахстана , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на городское управление физкультуры и спорта.





Жители и гости города по традиции соберутся в 08:30 часов на территории БЦ «Нурлы Тау» и стартуют в 09:00 ч. На старте участники получат стартовые номерки от организаторов для розыгрыша ценных призов в лотерее.





Протяженность маршрута составит 9 км. Любители велопробега поедут в сторону восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД) до пересечения с проспектом Толе би, затем по этой дороге в западном направлении отправятся до улицы Калдаякова и спустятся до Гоголя.





Финиш находится на территории центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Здесь же, по обычаю, будут разыгрываться множество ценных призов, главным из которых является велосипед, а также состоится спортивное мероприятие по экстремальным видам спорта «Extreme толқыны» с призовым фондом почти 2 млн. тенге.





Кроме того, организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.





Данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» станет 16 из 21 запланированных в этом году. Программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.







