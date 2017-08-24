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В центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие

24 августа 2017, 18:20

Он прогремел между зданием правительства и стадионом «Динамо».

Вблизи здания Кабинета министров Украины, на улице Грушевского в центре Киева, произошел взрыв, сообщает Росбалт со ссылкои на УНИАН.

Он прогремел между зданием правительства и стадионом «Динамо». На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, «скорая».

В результате взрыва пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичной полиции.

«В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Как известно, в четверг в центре Киева проходят праздничные мероприятия по случаю Дня независимости.

Фото: news.liga.net

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