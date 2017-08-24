В центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие

Он прогремел между зданием правительства и стадионом «Динамо».

Вблизи здания Кабинета министров Украины, на улице Грушевского в центре Киева, произошел взрыв , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкои на УНИАН.





Он прогремел между зданием правительства и стадионом «Динамо». На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, «скорая».





В результате взрыва пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичной полиции.





«В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.





На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.





Как известно, в четверг в центре Киева проходят праздничные мероприятия по случаю Дня независимости.



