Боевики ИГ * грозят испанцам новыми атаками

Испанцы еще не оправились от прошедших терактов.

Террористы разместили в Сети видео на испанском языке с угрозами , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкои на El Pais.





17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил наезд на прохожих. Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов.





Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.





Жертвами терактов стали 15 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.





ИГ - * Запрещенная в Казахстане террористическая организация.



