Боевики ИГ * грозят испанцам новыми атаками
24 августа 2017, 18:28
Испанцы еще не оправились от прошедших терактов.
Террористы разместили в Сети видео на испанском языке с угрозами, сообщает Росбалт со ссылкои на El Pais.
17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил наезд на прохожих. Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов.
Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.
Жертвами терактов стали 15 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.
ИГ - * Запрещенная в Казахстане террористическая организация.
Фото: news.liga.net
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874736-bd7047fbe29b349c056fad42b15d0bde
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...