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Боевики ИГ * грозят испанцам новыми атаками

24 августа 2017, 18:28

Испанцы еще не оправились от прошедших терактов.

Террористы разместили в Сети видео на испанском языке с угрозами, сообщает Росбалт со ссылкои на El Pais.

17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил наезд на прохожих. Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов.

Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами терактов стали 15 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

ИГ - * Запрещенная в Казахстане террористическая организация.

Фото: news.liga.net

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