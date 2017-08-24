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222 студента из Атырауской области получили образовательные гранты за счет местного бюджета

24 августа 2017, 19:06

Проходить обучение обладатели образовательных грантов будут в вузах Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Сегодня, 24 августа состоялось заседание конкурсной комиссии по выделению образовательных грантов под председательством акима Атырауской области Нурлана Ногаева, сообщает Региональная служба коммуникаций области.



Стоит отметить что в этом году студенты впервые получили возможность учиться в высших учебных заведениях за счет местного бюджета. Всего было выделено 222 образовательных гранта, из них 178 на педагогические специальности, 35 медицинские и 9 - студентов будут обучаться ветеринарным специальностям.

Проходить обучение обладатели образовательных грантов будут в вузах Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев председательствующий на комиссии подчеркнул важность правильного распределения грантов на те отрасли, в которых ощущается нехватка специалистов, отметив что будущие выпускники прошедшие обучение за счет государства внесут огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, закрыв дефицит кадров в своих отраслях.

Всего было подано 252 заявления на получение образовательных грантов, из которых путем конкурсного отбора были выбраны лучшие претенденты. Студенты, прошедшие обучение за счет государства в дальнейшем будут трудоустроены по специальности на территории Атырауской области.

Фото: Региональная служба коммуникаций области


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