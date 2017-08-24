Канат Тосекбаев: внедрять медстрахование не бывает рано, но может быть поздно

- Канат Дуйсенбаевич, какая сейчас ведется подготовительная работа по вступлению сети медорганизаций региона на поле медстрахования? Как оцениваете готовность больниц и поликлиник к работе с Фондом медстрахования и с населением с начала следующего года?





- Как вы знаете, в целом активно идет подготовительная работа с целью реализации Послания главы государства в части реформирования системы здравоохранения еще с прошлого года.

В первую очередь ставится акцент на то, чтобы среди населения было адекватное понимание о необходимости данной реформы.





На сегодняшний день Управлением здравоохранения Западно-Казахстанской области проводится активная работа по реализации информационно-разъяснительной работы среди населения.





С этой целью были проведены встречи с работниками, работодателями, населениями, выезжали в районы, в отдаленные села. Основная цель информационно-разъяснительной работы является донесение до населения необходимости данной реформы. Всего за период третьего этапа ИРР с 01 января по 15 июля 2017 года проведено порядка 2400 встреч.





Как вы знаете, с 05 апреля по 30 июня 2017 года в Казахстане проведена кампания прикрепления населения в рамках ОСМС во всех медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи.

По области количество прикрепленных по Регистру прикрепленного населения (РПН) составило - 656532 человек, из них по городу Уральску – 326235 человек, по районам - 330297.





Необходимо обратить внимание на то, что прикрепительная кампания является одним из подготовительных мероприятий по внедрению системы обязательного медицинского страхования.





Прежде всего, населению нужно прикрепиться к удобной поликлинике по месту жительства, там гражданин сможет получать необходимую медицинскую помощь. Кроме того, важно уточнить, к какой категории населения в рамках ОСМС вы находитесь: льготные категории, работник, индивидуальный предприниматель или представитель неактивного населения. От этого зависит порядок и размер выплат по страховке.





Напомню, что с 1 января 2018 года все граждане РК будут получать медицинские услуги в системе медицинского соцстрахования.





К работе с ФСМС медицинские организации области готовы 100%. С 1 января 2018 года медицинским организациям необходимо заключить договор с ФОМСом. Это могут быть как государственные, так и частные организации. Учреждения, заключившие договор, не имеют права вводить дополнительную плату за услуги. Готовятся подготовительные документы для работы с ФСМС по всем медицинским организациям.





- Реформирование сферы здравоохранения предполагает, что за Управлениями здравоохранения областей остаются функции по организации медицинской помощи, обеспечению удовлетворенности населения работой медорганизаций. Какие приоритеты и акценты Вы определили в своей сфере по Вашему региону?





- C учетом региональных особенностей акцент в первую очередь делается на развитие кадрового потенциала. С этой целью создан учебно-клинического центр, где будут проходить обучение наши специалисты, будут проводиться мастер-классы с привлечением как отечественных так и зарубежных специалистов.





Также одним из основных направлений в ближайшее время остается необходимость развития информатизации в сфере здравоохранения. В регионе идет активная работа по данному направлению,на 85 % медицинских объектов, то есть в 36 медицинских организациях функционирует медицинская информационная система. Ближайшим шагом мы планируем интеграцию всех информационных систем медицинских объектов и до конца 2019 года обеспечить полное функционирование информационной системы медицинских объектов региона.





Основным конечным продуктом будет являться электронный паспорт здоровья. Электронный паспорт здоровья нам необходим для того, чтобы легче было работать в части безбумажных стационаров, поликлиник. Это позволит иметь полную информацию о состоянии здоровья пациента и отслеживать в электронном режиме каждое его обращение за медицинской помощью. Это позволит хранить все важнейшие данные о здоровье на протяжении всей жизни человека, с обеспечением возможности их доступа из любой точки, независимо от места проживания и лечения.





Активно ведется также работа по регулированию цен на лекарственные средства. В данном случае акиматом области заключен меморандум по сдерживанию цен с региональными поставщиками аптечных сетей.





Следующим направлением является привлечение частного сектора и работа в рамках государственно-частного партнерства. На сегодняшний день в регионе запланированы 5 проектов ГЧП в сфере здравоохранения, из них по 3 проектам отрабатывается концепция нашей совместной работы. ГЧП является одним из основных направлений сотрудничества с частным сектором.





При этом хотелось бы отметить, основной задачей всех этих и других реализуемых проектов является повышение качества и доступности медицинской помощи, с учетом создания конкурентноспособной медицины в Западно-Казахстанской области. Для этого у нас есть все возможности в регионе.Это наличие новых стационаров, высокий уровень оснащенности медицинской техникой, наличие дополнительных проектов. Также при поддержке руководства области улучшается инфраструктура системы здравоохранения и проводится капитальный ремонт в 19 медицинских объектах.





- Канат Дуйсенбаевич, дайте свою личную оценку своевременности и необходимости внедрения медицинского страхования на данном этапе развития медицины Казахстана. Ведь наши оппоненты оспаривают многие преимущества реформы и выступают за прежнюю модель финансирования медицины.





- Моя личная оценка касательно необходимости и своевременности ОСМС на данном этапе развития медицины однозначна. Я считаю, что это своевременное решение. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день население, как и демографический показатель не только в нашей стране, но и в мире в целом, идут в сторону увеличения старения населения и увеличение доли неинфекционных заболевании.





Прогноз таков, что доля ресурсоемких хронических дорогостоящих заболевании будет только увеличиваться. По стране более 50 % медицинских организации изношены, требуется более 1 триллиона вливаний в бюджет для того, чтобы каким-то образом изменить ситуацию в лучшую сторону. Несмотря на то, что наши бюджетные вливания в систему из года в год увеличиваются,это в целом недостаточно.





Любые преобразования, осуществляемые в обществе, имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны.





Если мы хотим развивать медицину, нам нужна система медицинского страхования. Многие говорят, что мы имеем первый опыт данной реализации реформы, где это закончилось практически ничем. Однако постоянно сравнивать экономические реалии 90-х годов с нынешним временем, с нынешнем уровнем развития страны и отрасли в частности.





Самым главным результатом той реформы является сохранение сети объектов системы здравоохранения и доступности медицинской помощи всему населению страны за счет вовлечения дополнительных средств с экономики.





Как мы все помним, 20 лет назад многие предприятия испытывали серьезные финансовые трудности, большинство из них находились в состоянии банкротства, накопили огромные задолженности по зарплате. Экономический кризис стал основной причиной повсеместных неплатежей, в том числе и в Фонд медстрахования. Ситуация с Фондом усугубилась еще и тем, что местные исполнительные органы, призванные обеспечивать стабильные отчисления за экономически неактивное население, также оказались в затруднительном положении.





Сегодня мы констатируем значительный рост занятости в экономике. На отечественных предприятиях трудятся более 6,5 млн наемных работников, ежемесячно работодатели отчисляют 53 млрд тенге в Единый накопительный пенсионный фонд и 23 млрд тенге в Фонд социального страхования в пользу своих работников. Стоит отметить, что обязательства по выплате взносов в ФСМС за экономически неактивное население государство берет на себя.





Все это в целом создает предпосылки стабильного функционирования внедряемой системы медстрахования.





Фото: spectr.com.kz



