Принц Гарии наконец - то помолвлен - СМИ

Младший сын британского принца Чарльза и принцессы Дианы Гарри сделал предложение возлюбленной - актрисе Меган Маркл , передает , передает Росбалт





Как говорят в окружении пары, это произошло во время романтического путешествия Гарри и Меган в Ботсвану. Принц подарил своей невесте Гарри кольцо с бриллиантом из броши его трагически погибшей матери.





Официально о помолвке будет объявлено в декабре, сообщает Metro. "Я действительно думаю, что они уже помолвлены. Однако из-за 20-летия со дня смерти принцессы Дианы они не могут это афишировать. А в ноябре Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу, поэтому декабрь – единственное время для анонсирования", - сказал источник.



