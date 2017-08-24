Принц Гарии наконец - то помолвлен - СМИ
24 августа 2017, 19:24
Принц подарил своей невесте Гарри кольцо с бриллиантом из броши его трагически погибшей матери.
Младший сын британского принца Чарльза и принцессы Дианы Гарри сделал предложение возлюбленной - актрисе Меган Маркл, передает Росбалт.
Как говорят в окружении пары, это произошло во время романтического путешествия Гарри и Меган в Ботсвану. Принц подарил своей невесте Гарри кольцо с бриллиантом из броши его трагически погибшей матери.
Официально о помолвке будет объявлено в декабре, сообщает Metro. "Я действительно думаю, что они уже помолвлены. Однако из-за 20-летия со дня смерти принцессы Дианы они не могут это афишировать. А в ноябре Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу, поэтому декабрь – единственное время для анонсирования", - сказал источник.
Фото: elle.ru
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