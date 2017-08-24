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Принц Гарии наконец - то помолвлен - СМИ

24 августа 2017, 19:24

Принц подарил своей невесте Гарри кольцо с бриллиантом из броши его трагически погибшей матери.

Младший сын британского принца Чарльза и принцессы Дианы Гарри сделал предложение возлюбленной - актрисе Меган Маркл, передает Росбалт.

Как говорят в окружении пары, это произошло во время романтического путешествия Гарри и Меган в Ботсвану. Принц подарил своей невесте Гарри кольцо с бриллиантом из броши его трагически погибшей матери.

Официально о помолвке будет объявлено в декабре, сообщает Metro. "Я действительно думаю, что они уже помолвлены. Однако из-за 20-летия со дня смерти принцессы Дианы они не могут это афишировать. А в ноябре Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу, поэтому декабрь – единственное время для анонсирования", - сказал источник.

Фото: elle.ru

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