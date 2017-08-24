В РК рассматривается вопрос о сокращении сроков задержания до 48 часов

В течение этого времени органы уголовного преследования обязаны будут представить материалы суду для решения вопроса о дальнейшем содержании.

В рамках реформирования уголовного процесса предполагается сократить срок доставления, задержанного в суд для избрания меры пресечения с 72 до 48 часов, а также исключить практику сбора доказательств, выходящих за рамки расследуемого уголовного дела , сообщает , сообщает ortcom.kz





Заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов на пресс-конференции в СЦК раскрыл основные подходы реформирования уголовного процесса и совершенствования правоохранительной деятельности.





В своем выступлении Жакупов подчеркнул, что предлагаемая реформа уголовного процесса и правоохранительной деятельности являются новым этапом проводимой политики по обеспечению верховенства права. Большая работа в этом направлении проведена в рамках практического исполнения Плана Нации, инициированного главой государства.





В предстоящем законопроекте рассматривается вопрос о сокращении сроков задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлении до 48 часов, и в исключительных случаях до 72 часов.





- Мы предполагаем по преступлениям небольшой и средней тяжести лица, подозреваемые в совершении этой категории преступлений, будут задерживаться до решения вопроса об избрании меры пресечения до 48 часов. В течение этого времени органы уголовного преследования обязаны будут представить материалы суду для решения вопроса о дальнейшем содержании избрании меры пресечения или освобождения человека из под стражи, - сказал заместитель министра.





Как отметил Рашид Жакупов, по особо тяжким преступлениям, террористическим и экстремистским, совершенным в условиях массовых беспорядков в составе преступных групп, а также, связанных с причинением смерти, Министерство внутренних дел РК предполагает по данной категории преступлении сохранить 72 часовой срок задержания. Поскольку в этом случае требуется более продолжительный срок для подготовки доказательств для решения вопросов об избрании меры пресечения.





В целом реформа ориентирована на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышению состязательности сторон, расширению судебного контроля, а также исключению дублирования и чёткому распределению полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.



