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Казахстан получит российскую вакцину против гриппа в начале эпидемиологического сезона

24 августа 2017, 19:47

Вакцина будет доступна в сентябре 2017 года.

Начался экспорт вакцины для профилактики гриппа в Казахстан. До конца августа в страну будет поставлено более 2 млн. доз, что позволит обеспечить проведение вакцинации в наступающем эпидемиологическом сезоне, сообщает Zakon.kz

Вакцина будет доступна уже в начале эпидемиологического сезона – в сентябре 2017 года, сообщается на официальной странице Посольства РК в России в Facebook.

В рамках оказания бесплатной медицинской помощи в Казахстане, как и в России проводят обязательную вакцинацию против гриппа детям от шести месяцев, беременным, медицинским работникам, гражданам старше 60 лет.

Фото: marxinvest.ru

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