Казахстан получит российскую вакцину против гриппа в начале эпидемиологического сезона
24 августа 2017, 19:47
Вакцина будет доступна в сентябре 2017 года.
Начался экспорт вакцины для профилактики гриппа в Казахстан. До конца августа в страну будет поставлено более 2 млн. доз, что позволит обеспечить проведение вакцинации в наступающем эпидемиологическом сезоне, сообщает Zakon.kz
Вакцина будет доступна уже в начале эпидемиологического сезона – в сентябре 2017 года, сообщается на официальной странице Посольства РК в России в Facebook.
В рамках оказания бесплатной медицинской помощи в Казахстане, как и в России проводят обязательную вакцинацию против гриппа детям от шести месяцев, беременным, медицинским работникам, гражданам старше 60 лет.
Фото: marxinvest.ru
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