Казахстан получит российскую вакцину против гриппа в начале эпидемиологического сезона

Вакцина будет доступна в сентябре 2017 года.

Начался экспорт вакцины для профилактики гриппа в Казахстан. До конца августа в страну будет поставлено более 2 млн. доз, что позволит обеспечить проведение вакцинации в наступающем эпидемиологическом сезоне , сообщает , сообщает Zakon.kz





Вакцина будет доступна уже в начале эпидемиологического сезона – в сентябре 2017 года, сообщается на официальной странице Посольства РК в России в Facebook





В рамках оказания бесплатной медицинской помощи в Казахстане, как и в России проводят обязательную вакцинацию против гриппа детям от шести месяцев, беременным, медицинским работникам, гражданам старше 60 лет.



