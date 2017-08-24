Стало известно сколько получают актеры из "Игры престолов"
24 августа 2017, 20:13
Звезды сериала получают по полмиллиона долларов за эпизод. Это делает их самыми дорогими артистами в профессии.
Названы доходы пяти главных звезд сериала "Игра престолов" – Эмилии Кларк (сыграла роль Дейенерис Таргариен), Лины Хиди (Серсея Ланнистер), Питера Динклейджа (Тирион Ланнистер), Кита Харингтона (Джон Сноу) и Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер). По сведениям издания Variety, каждый из них за один отснятый эпизод получает гонорар в полмиллиона долларов, сообщает Dni.ru
С таким прайсом актеры "Игры престолов" оставили далеко позади других признанных мировых звезд. Однако в категории "драма" их все равно обставил Марк Хэрмон ("Морская полиция: Спецотдел"/NCIS, $525 тыс. за эпизод) и Роберт де Ниро, зарплату которого в готовящемся к запуску сериале Дэвида Рассела эксперты оценили в 775 тысяч долларов.
С такими результатами звезды "Игры престолов" обставят не только коллег в своей номинации, но и возглавят абсолютный рейтинг. По сведениям различных изданий, все к тому идет.
Так, осенью 2016 года Hollywood Reporter сообщал, что Кларк, Хиди, Динклейдж, Харингтон и Костер-Вальдау сумели добиться повышения окладов до 1,1 миллиона долларов за эпизод. Другие СМИ указали на повышение зарплат до 1,6 миллиона долларов за серию. Весной 2017 года Telegraph указал на повышение жалования звезд сериала до двух миллионов фунтов стерлингов за серию.
До сих пор самым высокооплачиваемым актером оставался Чарли Шин. На гребне успеха сериала "Два с половиной человека" он получал по 1,8 миллиона долларов за эпизод.
Фото: tyt.by
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