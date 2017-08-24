Командиры танковых рот прошли курсы повышения квалификации «Тактик»
24 августа 2017, 20:32
Было предусмотрено изучение 11 учебных дисциплин, на которое было отведено 226 учебных часов, из них более 80% времени – на практические занятия.
В Военном институте Сухопутных войск ВС РК завершились курсы повышения квалификации «Тактик» для командиров танковых рот, сообщает пресс-служба МО РК.
Курсы проводились с целью приобретения новых знаний и навыков, позволяющих организовать применение вверенных подразделений в соответствии с боевым предназначением, умелое использование их боевых возможностей в современных условиях ведения боя.
Программой курсов повышения квалификации предусмотрено изучение 11 учебных дисциплин, на которое было отведено 226 учебных часов, из них более 80% времени – на практические занятия. Для проведения учебных занятий привлечены наиболее подготовленные специалисты из числа командного и преподавательского состава института, имеющие практический войсковой опыт.
На протяжении всего курса командиры рот изучали особенности ведения боевых действий в обороне, в наступлении, в специальных войсковых действиях в городе и на блокпосту в составе батальона и батальонной тактической группы.
Итогом изучения тематики тактической подготовки стала отработка обучаемыми комплексной тактической задачи. По завершению обучения командирами рот сдан комплексный экзамен по основным предметам обучения.
В результате усвоения настоящей программы офицеры повысили свою профессиональную подготовку и практическую выучку для умелого и уверенного выполнения функциональных обязанностей согласно должностному предназначению.
Фото: пресс-службы министерства
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