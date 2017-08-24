Командиры танковых рот прошли курсы повышения квалификации «Тактик»

Было предусмотрено изучение 11 учебных дисциплин, на которое было отведено 226 учебных часов, из них более 80% времени – на практические занятия.

В Военном институте Сухопутных войск ВС РК завершились курсы повышения квалификации «Тактик» для командиров танковых рот , сообщает пресс-служба МО РК.









Курсы проводились с целью приобретения новых знаний и навыков, позволяющих организовать применение вверенных подразделений в соответствии с боевым предназначением, умелое использование их боевых возможностей в современных условиях ведения боя.





Программой курсов повышения квалификации предусмотрено изучение 11 учебных дисциплин, на которое было отведено 226 учебных часов, из них более 80% времени – на практические занятия. Для проведения учебных занятий привлечены наиболее подготовленные специалисты из числа командного и преподавательского состава института, имеющие практический войсковой опыт.





На протяжении всего курса командиры рот изучали особенности ведения боевых действий в обороне, в наступлении, в специальных войсковых действиях в городе и на блокпосту в составе батальона и батальонной тактической группы.





Итогом изучения тематики тактической подготовки стала отработка обучаемыми комплексной тактической задачи. По завершению обучения командирами рот сдан комплексный экзамен по основным предметам обучения.





В результате усвоения настоящей программы офицеры повысили свою профессиональную подготовку и практическую выучку для умелого и уверенного выполнения функциональных обязанностей согласно должностному предназначению.





Фото: пресс-службы министерства



