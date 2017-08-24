Шесть казахстанцев спасли в Ираке - Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках гуманитарной операции из иракского Таль-Афара эвакуированы шесть россиян и шесть граждан Казахстана

"В иракском Курдистане завершился очередной этап крупной гуманитарной операции по спасению граждан России и стран СНГ. Для ее организации я направил в Ирак представителя Главы ЧР на Ближнем Востоке и Северной Африке, сенатора Зияда Сабсаби. Накануне удалось освободить в Таль-Афаре и доставить в безопасное место 12 человек, среди которых шесть граждан России и столько же граждан Казахстан", — написал он в Instagram.





Он добавил, что установлено местонахождение в Курдистане еще шести граждан России.



