В ЮКО на прошедшей августовской конференции трем педагогам вручены ключи от квартир

Глава региона в своей вступительной речи поздравил педагогов с началом нового учебного года.

Сегодня в Южно-Казахстанской области состоялась августовская педагогическая конференция «Модернизация Казахстана 3.0-вклад образования». Принявший участие в мероприятии аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев ознакомился с достижениями районных и городских школ, сообщает пресс-служба акима ЮКО.









На ежегодно проводимом мероприятии, где всесторонне обсуждаются вопросы данной сферы, приняли участие более 800 человек. В частности, представитель Министерства науки и образования РК, депутаты областного маслихата, руководители управлений, акимы районов и городов, а также руководители сферы образования.









На конференции, руководитель областного управления образования Исатай Сагиндиков доложил о достижениях в сфере образования и о предстоящих работах.









В частности, для финансирования сферы образования из областного бюджета выделено 257,6 млрд. тенге, по сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась на 19 млрд. тенге. Вместе с тем, в этом году ведется строительство 79 объектов образования на сумму 31,2 млрд. тенге, из них 29 объектов образования будут завершены и сданы во благо народа до конца года.









В 2016 году в аварийном состоянии находились 43 трехсменные школы. В текущем году будут сданы в эксплуатацию 20 школ, а завершение строительства оставшихся 23 школ запланировано на 2018-2019 годы. Количество организаций дошкольного воспитания и обучения по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 95 единиц (частные – 93 детских сада, 3 мини-центра), тем самым численность детей в возрасте 3-6 лет, стоящих в очереди в детский сад, сократилась с 43 тысяч до 28 тысяч.









Глава региона в своей вступительной речи поздравил педагогов с началом нового учебного года, и остановился на задачах, изложенных возложенных в программе духовного возрождения главы государства в сфере образования.





«На сегодняшнем совещании, учитывая ошибки прошлых лет, мы разрабатываем новые пути развития в сфере образования. Как сказал глава нашего государства: «Мы сейчас идем по пути триединства «Образование-наука-инновация», который ведет к постиндустриальному миру». Да, новый век, новое время ставит перед нами новые вызовы и задачи. Без совершенствования системы образования мы далеко не уйдем. Мир меняется, и мы должны меняться тоже. Сегодняшний день – день полноценного изменения взглядов на содержание образования, на личность учителя и ученика», - сказал глава региона.





Проанализировав достижения в сфере образования, глава региона остановился на актуальных вопросах. В сфере предоставления качественного образования, борьбы с суицидом и коррупцией, Жансеит Кансеитович призвал жителей региона проявить активность в решении данных проблем.





Также, в ходе августовской педагогической конференции трем образцовым учителям вручили ключи от квартир. В частности, счастливыми обладателями квартир стали учитель начальных классов средней школы № 39 города Шымкент Айнур Дүйсебекова, учитель информатики средней общеобразовательной школы № 66 Казыгуртского района Жанат Мусаева и учитель казахского языка гимназии № 9 города Туркестан Венера Батыркулова.





























Кроме того, 5 учителей награждены грамотами акима области и 8 учителей благодарственными письмами главы региона. В рамках наград Министерства образования и науки РК 5 работникам образования были вручены нагрудные знаки «Ы.Алтынсарин», а 5 учителей были удостоены нагрудных знаков «Почетный работник образования». Также, Почетные грамоты и Благодарственные письма вручены 8 учителям.





Стоит отметить, что в настоящее время в области трудятся более 69 тыс. учителей. В новом учебном году знания получать около 640 тысяч учащихся, по сравнению с прошлым годом их численность увеличится на 28 тысяч. (2016 г. – 611 318). Из них численность первоклассников составит 73 691. В целом, в области функционируют 1036 школ, из них 7-частных.

















Фото: Самат Мырзалиев



