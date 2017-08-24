В Атырау поймали на взятке в 90 тысяч тенге следователя областного ДВД
24 августа 2017, 21:34
Взятка была передана за прекращение уголовного дела в отношении его сына.
Следственный судья суда №2 города Атырау применил меру пресечения в виде «содержание под стражей» в отношении старшего следователя Индерского районого отдела ДВД Атырауской области, сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, полицейский подозревается в получение взятки в размере 90 тысяч тенге, переданных от гражданина за прекращение уголовного дела в отношении его сына. Следователь пообещал отцу также не отправлять письмо в учебное заведение о совершенном преступлении.
Сотрудники Департамента антикоррупционной службы задержали следователя в момент получения взятки.
Следственные мероприятия продолжаются.
Фото: sputniknews.kz
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