В Киеве увеличилось число пострадавших при взрыве в центре города
24 августа 2017, 21:39
Получена информация из больницы о трех пострадавших.
В полиции Киева сообщили об увеличении числа пострадавших при взрыве в центре города, передает «Интерфакс».
«Получена информация из больницы о трех пострадавших», — сообщили в полиции.
По данным правоохранительных органов, в результате взрыва на улице Грушевского пострадали две женщины и один мужчина.
Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов заявил, что взрыв в центре Киева мог быть запланированным терактом.
24 августа на Украине отмечают День независимости. В Киеве с визитом находится глава Пентагона Джеймс Меттис.
Фото: hromadske.ua
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