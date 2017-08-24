В Киеве увеличилось число пострадавших при взрыве в центре города

Получена информация из больницы о трех пострадавших.

В полиции Киева сообщили об увеличении числа пострадавших при взрыве в центре города , передает , передает «Интерфакс»





«Получена информация из больницы о трех пострадавших», — сообщили в полиции.





По данным правоохранительных органов, в результате взрыва на улице Грушевского пострадали две женщины и один мужчина.





Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов заявил, что взрыв в центре Киева мог быть запланированным терактом.





24 августа на Украине отмечают День независимости. В Киеве с визитом находится глава Пентагона Джеймс Меттис.





Фото: hromadske.ua















