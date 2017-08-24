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В Киеве увеличилось число пострадавших при взрыве в центре города

24 августа 2017, 21:39

Получена информация из больницы о трех пострадавших.

В полиции Киева сообщили об увеличении числа пострадавших при взрыве в центре города, передает «Интерфакс».

«Получена информация из больницы о трех пострадавших», — сообщили в полиции.

По данным правоохранительных органов, в результате взрыва на улице Грушевского пострадали две женщины и один мужчина.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов заявил, что взрыв в центре Киева мог быть запланированным терактом.

24 августа на Украине отмечают День независимости. В Киеве с визитом находится глава Пентагона Джеймс Меттис.

Фото: hromadske.ua





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