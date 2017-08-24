Более 700 правонарушений за один день выявлено в Кызылорде
24 августа 2017, 22:00
В дежурные сутки раскрыто 5 преступлений. Изъято наркотическое средство из незаконного оборота более 1 кг. 241 гр.
В преддверии празднования Дня Конституции личный состав ДВД Кызылординской области перешел на усиленный режим несения службы. По итогам первого дня проведения ОПМ «Правопорядок» было выявлено 705 административных правонарушений, из них 114 – за езду с непристегнутым ремнем, 73 – за разговор по сотовому телефону при управлении автотранспортом, 58 – за превышение скорости, 11 – за управление транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба областного ДВД.
По фактам нетерпимости к мелким правонарушениям за мелкое хулиганство – 53 и за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в нетрезвом виде было составлено 76 административных протоколов.
Водворено в центры временной адаптации и интоксикации – 42.
За нарушение правил пребывания в Республике Казахстан доставлено 60 граждан ближнего зарубежья.
В дежурные сутки раскрыто 5 преступлений. Изъято наркотическое средство из незаконного оборота более 1 кг. 241 гр.
К примеру, в 15 километрах от южной части поселка Айдарлы выявлен наркопосев. В ходе осмотра участка в качестве вещественных доказательств изъяты 600 кустов конопли общим весом 30 кг. На месте происшествия задержан кызылординец 1979 года рождения, который занимался культивированием наркосодержащих растений. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УВД города Кызылорда. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 300 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
Фото: пресс-службы
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