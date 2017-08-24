Я жив и надеюсь, что скоро встану на ноги и продолжу свою миссию - байкер Петрухин
24 августа 2017, 22:15
У него сломаны три ребра.
Самый известный байкер в Казахстане Дмитрий Петрухин передал привет своим соотечественникам из больницы и опубликовал небольшое видео в ВКонтакте , сообщает Zakon.kz.
"Я жив и здоров! Последние два месяца я совершаю мотопробег, посвященный Таможенному Союзу. У меня были встречи и в Беларуси, и в России, и с Таможенными комитетами, с чиновниками. Обсуждали вопросы по развитию нашего Таможенного Союза. Но случилась авария. Хочу сразу сказать, что здесь тоже есть подобные дороги типа Аксуека нашего, где просто невозможно ехать. Сейчас здесь дороги ремонтируют, но никак не устанавливают знаки, предупреждающие о том, что ремонт дороги, что объезд. Я заехал на дорогу, а она была "свежая", еще горячий асфальт. Меня выкинуло с дороги. Три ребра у меня поломаны. Я надеюсь,, что скоро стану на ноги и буду продолжать свои миссии. Всем казахстанцам большой привет. Спасибо за поддержку", - отметил Петрухин.
Напомним, что сегодня стало известно, что казахстанский байкер - путешественник Дмитрий Петрухин попал в серьезное ДТП в России. Его доставили в межрайонную больницу в отделение травматологии.
Глава пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков прокомментировал случившееся и сообщил, что со слов врачей больницы, с которыми пресс-службе удалось связаться, состояние Петрухина оценивается как средне тяжелое.
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