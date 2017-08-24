Умер балетмейстер Владимир Василёв
24 августа 2017, 22:22
Василёву было 86 лет.
В Москве скончался народный артист России Владимир Василёв. Об этом в четверг, 24 августа, ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного академического театра классического балета.
«В ночь на 24 августа ушел из жизни Владимир Юдич Василёв, главный балетмейстер нашего театра», — рассказали агентству.
Василёву было 86 лет.
«Прощание состоится в субботу, 26 августа, в 11:00 в Атриуме Государственного академического Большого театра России», — добавили в учреждении.
Он поставил на сцене Большого театра такие балеты, как «Ванина Ванини», «Героическая поэма», «Весна священная», «Тристан и Изольда» и «Наш двор».
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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