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Умер балетмейстер Владимир Василёв

24 августа 2017, 22:22

Василёву было 86 лет.

В Москве скончался народный артист России Владимир Василёв. Об этом в четверг, 24 августа, ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного академического театра классического балета.

«В ночь на 24 августа ушел из жизни Владимир Юдич Василёв, главный балетмейстер нашего театра», — рассказали агентству.

Василёву было 86 лет.

«Прощание состоится в субботу, 26 августа, в 11:00 в Атриуме Государственного академического Большого театра России», — добавили в учреждении.

Он поставил на сцене Большого театра такие балеты, как «Ванина Ванини», «Героическая поэма», «Весна священная», «Тристан и Изольда» и «Наш двор».

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

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