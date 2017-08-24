Страшное ДТП с участием казахстанца произошло на западе Грузии
24 августа 2017, 22:32
В результате погибли 5 человек.
На западе Грузии произошла серьезная авария с участием гражданина Казахстана, который находился за рулем грузовой фуры. Прицеп оторвался от грузовика и упал на передвигающийся рядом автомобиль. В результате погибли 5 человек, передает 24.kz
Все погибшие, в том числе и малолетний ребенок, были членами одной семьи. В машине вместе с ними находился еще один человек, ему удалось выжить, сейчас он госпитализирован.
Гражданин Казахстана задержан. По факту случившегося ведется следствие.
В течение 24 часов грузинская сторона должна направить официальный документ посольству Казахстана в Грузии о задержании гражданина страны.
Давид Чхартишвили, врач скорой помощи:
- Перед нами предстала ужасная картина, когда мы приехали на место. Прицеп врезался в мини-вэн, в машине было шесть человек, пятеро погибли. Среди них маленькая девочка и беременная женщина.
Гоги Патарая, очевидец:
- Прицеп оторвался от грузовой машины и какое-то время ехал на полной скорости сам по себе. Вот, вы можете видеть следы от него. Когда мы его увидели, он был перевернут. И судя по всему, был сильно перегружен.
Фото: kor.ill.in.ua
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