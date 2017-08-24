Страшное ДТП с участием казахстанца произошло на западе Грузии

На западе Грузии произошла серьезная авария с участием гражданина Казахстана, который находился за рулем грузовой фуры. Прицеп оторвался от грузовика и упал на передвигающийся рядом автомобиль. В результате погибли 5 человек , передает , передает 24.kz





Все погибшие, в том числе и малолетний ребенок, были членами одной семьи. В машине вместе с ними находился еще один человек, ему удалось выжить, сейчас он госпитализирован.





Гражданин Казахстана задержан. По факту случившегося ведется следствие.





В течение 24 часов грузинская сторона должна направить официальный документ посольству Казахстана в Грузии о задержании гражданина страны.





Давид Чхартишвили, врач скорой помощи:

- Перед нами предстала ужасная картина, когда мы приехали на место. Прицеп врезался в мини-вэн, в машине было шесть человек, пятеро погибли. Среди них маленькая девочка и беременная женщина.





Гоги Патарая, очевидец:

- Прицеп оторвался от грузовой машины и какое-то время ехал на полной скорости сам по себе. Вот, вы можете видеть следы от него. Когда мы его увидели, он был перевернут. И судя по всему, был сильно перегружен.



