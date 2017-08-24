В ближайшие дни будут объявлены победители программы стажировок «Самрук-Казына»
24 августа 2017, 22:39
В финальном туре «ЖасӨркен» приняли участие 28 выпускников казахстанских и зарубежных вузов.
Всего поучаствовать в четырех этапном конкурсе выразили желание около 600 выпускников ВУЗов. Отборочные этапы включали в себя написание мотивационного эссе и выполнение заданий для оценки деловых навыков, решение вербальных и числовых тестов, групповые задания по выполнению бизнес-кейсов, самостоятельное решение конкурсантами бизнес-задач и индивидуальные интервью по компетенциям.
В заключительном отборочном туре принимали участие 28 кандидатов, успешно прошедших три предварительных этапа. Имена победителейбудут объявлены в ближайшие дни.
В состав комиссии конкурса вошли управляющие директораАО «Самрук-Казына» и компаний Группы Фонда, сотрудники проектной команды программы «ЖасӨркен» и независимые наблюдатели. На сайте программы www.skcu.kz/zhasorken/ осуществлялась онлайн-трансляция заключительного тура конкурса.
Напомним, в апреле 2017 года АО «Самрук-Қазына» объявило конкурс среди выпускников вузов на участие в двухлетней программе «ЖасӨркен» -инициативе Фонда по стажировке и обучению талантливой молодежи.
Стажеры программы «ЖасОркен» пройдут курс обучения в Корпоративном Университете «Самрук-Қазына» и образовательном центре Deloitte в г. Москва, после чего будут направлены на оплачиваемую стажировку в национальные компании Казахстана.
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