В ближайшие дни будут объявлены победители программы стажировок «Самрук-Казына»

Всего поучаствовать в четырех этапном конкурсе выразили желание около 600 выпускников ВУЗов. Отборочные этапы включали в себя написание мотивационного эссе и выполнение заданий для оценки деловых навыков, решение вербальных и числовых тестов, групповые задания по выполнению бизнес-кейсов, самостоятельное решение конкурсантами бизнес-задач и индивидуальные интервью по компетенциям.





В заключительном отборочном туре принимали участие 28 кандидатов, успешно прошедших три предварительных этапа. Имена победителейбудут объявлены в ближайшие дни.

В состав комиссии конкурса вошли управляющие директораАО «Самрук-Казына» и компаний Группы Фонда, сотрудники проектной команды программы «ЖасӨркен» и независимые наблюдатели. На сайте программы www.skcu.kz/zhasorken/ осуществлялась онлайн-трансляция заключительного тура конкурса.





Напомним, в апреле 2017 года АО «Самрук-Қазына» объявило конкурс среди выпускников вузов на участие в двухлетней программе «ЖасӨркен» -инициативе Фонда по стажировке и обучению талантливой молодежи.





Стажеры программы «ЖасОркен» пройдут курс обучения в Корпоративном Университете «Самрук-Қазына» и образовательном центре Deloitte в г. Москва, после чего будут направлены на оплачиваемую стажировку в национальные компании Казахстана.







