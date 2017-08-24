При взрыве в Киеве пострадала семья воевавшего в Донбассе снайпера

В результате взрыва в центре Киева пострадала семья украинского военнослужащего, воевавшего в Донбассе , передает , передает Газета.ru со ссылкой на «112 Украина».





«Пострадавшие от взрыва на улице Грушевского в центре Киева — это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева — его жена, теща и друг семьи », — говорится в сообщении.





Командир роты снайперов 79 николаевской десантной бригады Валерий Чибинеев получил звезду Героя Украины на параде к Дню независимости в 2016 году.





Ранее сообщалось, что в Киеве возле здания правительства произошел взрыв.





24 августа на Украине отмечают День независимости. В Киеве с визитом находится глава Пентагона Джеймс Меттис.



