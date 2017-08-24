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При взрыве в Киеве пострадала семья воевавшего в Донбассе снайпера

24 августа 2017, 23:29

Речь идет о родственниках Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева.

В результате взрыва в центре Киева пострадала семья украинского военнослужащего, воевавшего в Донбассе, передает Газета.ru со ссылкой на «112 Украина».

«Пострадавшие от взрыва на улице Грушевского в центре Киева — это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева — его жена, теща и друг семьи», — говорится в сообщении.

Командир роты снайперов 79 николаевской десантной бригады Валерий Чибинеев получил звезду Героя Украины на параде к Дню независимости в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле здания правительства произошел взрыв.

24 августа на Украине отмечают День независимости. В Киеве с визитом находится глава Пентагона Джеймс Меттис.

Фото: ntv.ru

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