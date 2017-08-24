При взрыве в Киеве пострадала семья воевавшего в Донбассе снайпера
24 августа 2017, 23:29
Речь идет о родственниках Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева.
В результате взрыва в центре Киева пострадала семья украинского военнослужащего, воевавшего в Донбассе, передает Газета.ru со ссылкой на «112 Украина».
«Пострадавшие от взрыва на улице Грушевского в центре Киева — это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева — его жена, теща и друг семьи», — говорится в сообщении.
Командир роты снайперов 79 николаевской десантной бригады Валерий Чибинеев получил звезду Героя Украины на параде к Дню независимости в 2016 году.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле здания правительства произошел взрыв.
24 августа на Украине отмечают День независимости. В Киеве с визитом находится глава Пентагона Джеймс Меттис.
Фото: ntv.ru
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