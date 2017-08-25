Чемпионат мира по боксу в Гамбурге: определились первые соперники казахстанских боксёров

В Гамбурге, где завтра откроется чемпионат мира по боксу 2017 года прошла жеребьёвка; определились первые соперники казахстанских боксёров , сообщает пресс-служба Казахстанской Федерации бокса.









В весе до 49 килограммов 25 августа в первой сессии Жомарт Ержан выйдет против спортсмена из Гватемалы Микеля Телло.





Соперником Азамата Исакулова в категории до 52 кг 26 августа станет боксёр из Южной Кореи Инку Ким.





Кайрату Ералиеву (56 кг) в предварительных боях 25 августа в первой сессии выпала встреча с мексиканцем Кристофером Флорезом.





Адилет Курметов (60 кг) 26 августа будет биться с представителем Грузии Отаром Ераносяном, Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) - 25 августа с единственным шриланкийцем на чемпионате Душаном Сапарамаду, Аблайхан Жусупов (69 кг) - 26 августа с египтянином Валидом Саид Мохамедом.





Абильхан Аманкул (75 кг) проведёт первый бой с австралийцем Кэмпбеллом Сомервиллем.





Ерик Альжанов (81 кг) пропускает первый бой и уже в 1/8 финала 28 августа будет противостоять победителю поединка между австралийцем и пакистанцем. Благодаря высокому рейтингу также пропускает первый бой Василий Левит и ждёт своего соперника - из Коста-Рики или Бразилии - в следующем круге 27 августа.





В весе до 91 килограмма на чемпионат приехал 21 боксёр и фавориты, бои которых с нетерпением ожидают болельщики - три первых номера - россиянин Тищенко, кубинец Савон и казахстанец Левит.





И Камшибек Конкабаев благодаря жребию также сразу проходит в 1/8 финала и 28 августа выйдет на поединок против хозяина ринга Макса Келлера.



