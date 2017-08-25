В Южной Каролине произошла стрельба, один человек погиб

Стрельба произошла в центре города, после чего полиция заблокировала несколько дорог.

Полиция также попросила граждан не приближаться к оцепленному району.

Как сообщает RT при стрельбе погиб человек, ещё один госпитализирован.





Отмечается, что неизвестный с оружием открыл стрельбу в ресторане в центре города. Предполагается, что он продолжает удерживать заложников.







