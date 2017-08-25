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В Южной Каролине произошла стрельба, один человек погиб

25 августа 2017, 00:09

Ещё один пострадавшии госпитализирован.

В городе Чарлстон (штат Южная Каролина, США) произошла стрельба, передает Fox News со ссылкой на представителя полиции.

Стрельба произошла в центре города, после чего полиция заблокировала несколько дорог.

Полиция также попросила граждан не приближаться к оцепленному району.

Как сообщает RT при стрельбе погиб человек, ещё один госпитализирован.

Отмечается, что неизвестный с оружием открыл стрельбу в ресторане в центре города. Предполагается, что он продолжает удерживать заложников.


Фото: foxnews.com

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