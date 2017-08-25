В Южной Каролине произошла стрельба, один человек погиб
25 августа 2017, 00:09
Ещё один пострадавшии госпитализирован.
В городе Чарлстон (штат Южная Каролина, США) произошла стрельба, передает Fox News со ссылкой на представителя полиции.
Стрельба произошла в центре города, после чего полиция заблокировала несколько дорог.
Полиция также попросила граждан не приближаться к оцепленному району.
Как сообщает RT при стрельбе погиб человек, ещё один госпитализирован.
Отмечается, что неизвестный с оружием открыл стрельбу в ресторане в центре города. Предполагается, что он продолжает удерживать заложников.
Фото: foxnews.com
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