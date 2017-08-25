«Барыс» победил «Спартак» в стартовом матче КХЛ
25 августа 2017, 00:23
Счет: «Барыс» — «Спартак» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги переиграл московский «Спартак» — 2:0, сообщает Sports.kz
Континентальная хоккейная лига
«Барыс» — «Спартак» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 39:08 Сен-Пьер (Вей, Доус). В равенстве
2:0 — 59:35 Сен-Пьер. В большинстве, в пустые ворота
«Барыс»: Карлссон — Савченко, Шалапов, Семенов, Полохов, Даллмэн, Диц, Маклюков — Жайлауов, Доус, Михайлис, Лихотников, Вей, Акользин, Маркелов, Пушкарев, Тривино, Сагадеев, Сен-Пьер, Шеввченко;
«Спартак»: Беспалов — Калинин, Боондарев, Провольнев, Лаюнен, Юдин, Пепеляев — Мирнов, Никонцев, Комаров, Цыплаков, Лещенко, Бобров, Максвелл, Радил, Комаристый, Читов, Хохлачев, Стоа, Шмелев, Ли.
Штраф: 8:12 (4:6, 2:2, 2:4)
Главные судьи: Сергей Гусев, Алексей Васильев
Линейные судьи: Евгений Юдин, Максим Берсенёв
Фото: www.hcbarys.kz
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