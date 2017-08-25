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В Астане во время проведения марафона ШОС и СВМДА изменятся схемы маршрутов

25 августа 2017, 01:11

Будут временно изменены схемы движения 46 маршрутов.

27 августа с 07:30 до 13:30, в период проведения Астанинского легкоатлетического марафона ШОС и СВМДА-2017, будет ограничено движение транспортных средств на ряде улиц столицы, сообщает официальный сайт Астаны.

В связи с этим будут временно изменены схемы движения 46 маршрутов: № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 60, 61, 71, 73, 80, 105, 106, 300, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 312, 313, 315.

Также до 13:30 часов будет временно приостановлено движение общественного транспорта на 18 маршрутах: № 15, 19, 21, 29, 31, 32, 33, 35, 51, 56, 70, 101, 102, 500, 501, 502, 504, 506.

Движение общественного транспорта по данным маршрутам будет восстановлено после завершения марафона.



Фото: 24.kz

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