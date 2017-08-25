Астрономы сделали первый детальный снимок звезды Антарес
25 августа 2017, 01:00
Красный сверхгигант Антарес расположен в созвездии Скорпиона и находится на расстоянии 550 световых лет от Земли.
Астрономы Европейской южной обсерватории при помощи установленного в Чили огромного телескопа впервые получили детальное изображение красного сверхгиганта Антарес, сообщает Моя планета.
Красный сверхгигант Антарес расположен в созвездии Скорпиона и находится на расстоянии 550 световых лет от Земли. Масса Антареса в 15 раз превышает массу Солнца, а его размеры сравнимы с орбитой Марса. В настоящее время этот сверхгигант переживает позднюю стадию эволюции, чтобы превратиться в сверхновую звезду, из-за чего он быстро теряет массу.
Детальное изображение Антареса удалось получить благодаря «Очень большому телескопу-интерферометру» (VLTI). Инструмент объединил в себе четыре телескопа малого размера для создания виртуального телескопа с эквивалентным диаметром зеркала до 200 м. Ученые рассчитывают, что VLTI поможет им понять процесс и причины потери массы гигантскими звездами, пишет The Guardian.
«Вопрос того, как звезды, подобные Антаресу, теряют массу настолько быстро на заключительном этапе своей эволюции, занимает ученых уже более полувека. VLTI — единственный инструмент, благодаря которому можно напрямую измерить движение газа в протяженной атмосфере Антареса. Следующая задача — понять, что именно вызывает эти турбулентные движения», — рассказал Кейичи Онака из Северного католического университета Чили.
Пока ученым удалось обнаружить неожиданную турбулентную область во внешней атмосфере звезды. При этом конвекция — перенос тепла потоками газа от ядра к оболочке звезды — не может объяснить это явление, что указывает на существование новых, неизвестных в настоящее время процессов.
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