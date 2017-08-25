В США 53-летняя сотрудница больницы выиграла $758 млн. в лотерею

Победительницей американской лотереи, выигравшей 758,7 млн долларов, оказалась 53-летняя Мэвис Вонзик. Женщина работала в больнице, но уже сообщила своему начальству, что на рабочем месте ее ждать не стоит

Вонзик призналась, что всегда считала выигрыш в лотерею несбыточной мечтой, сообщает Associated Press. Ее выигрыш стал самым крупным призом, когда-либо выигранным одним участником лотереи в США.





Лотерея Powerball проводится в 44 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.