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В США 53-летняя сотрудница больницы выиграла $758 млн. в лотерею

25 августа 2017, 01:32

Женщина всегда считала выигрыш в лотерею несбыточной мечтой, а тут так неожиданно повезло.

Победительницей американской лотереи, выигравшей 758,7 млн долларов, оказалась 53-летняя Мэвис Вонзик. Женщина работала в больнице, но уже сообщила своему начальству, что на рабочем месте ее ждать не стоит, передает телеканал НТВ.

Вонзик призналась, что всегда считала выигрыш в лотерею несбыточной мечтой, сообщает Associated Press. Ее выигрыш стал самым крупным призом, когда-либо выигранным одним участником лотереи в США.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Фото: www.ntv.ru




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