В США 53-летняя сотрудница больницы выиграла $758 млн. в лотерею
25 августа 2017, 01:32
Женщина всегда считала выигрыш в лотерею несбыточной мечтой, а тут так неожиданно повезло.
Победительницей американской лотереи, выигравшей 758,7 млн долларов, оказалась 53-летняя Мэвис Вонзик. Женщина работала в больнице, но уже сообщила своему начальству, что на рабочем месте ее ждать не стоит, передает телеканал НТВ.
Вонзик призналась, что всегда считала выигрыш в лотерею несбыточной мечтой, сообщает Associated Press. Ее выигрыш стал самым крупным призом, когда-либо выигранным одним участником лотереи в США.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.
Фото: www.ntv.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874774-6da5bef33710e89b23747ce9c964609a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...