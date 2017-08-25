За отставание ремонта школ акимат Караганды подаст в суд на подрядчиков
25 августа 2017, 01:48
За невыполнение условий договоров в отношении представителей подрядных организаций будет выставляться пеня в размере 0,1 процента.
На подрядчиков наложат пеню за срыв графиков ремонта в средних школах Караганды и подадут иски в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За невыполнение условий договоров в отношении представителей подрядных организаций будет выставляться пеня в размере 0,1 процента от суммы договора за каждый день просрочки.
«В настоящий момент на всех объектах образования, где проводятся или уже завершены ремонтные работы, находятся представители технического и авторского надзора. В настоящий момент подрядные строительные организации завершают ремонтные работы по таким видам как ремонт кровли, фасада, замена окон, ремонт отопительной системы. От графика отстают подрядные организации в школах № 25, 35, 91,137», - сообщила на сессии карагандинского городского маслихата заместитель акима Караганды Ирина Любарская.
Против подрядчиков, качеством работы которых приемочная комиссия будет не удовлетворена, подадут иски в суд. Перед этим с ними будет вестись претензионная работа - им дадут возможность устранить дефекты, в соответствии с договором. Создать «черный» список подрядчиков намерен аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.
О санкциях в отношении фирм, выполняющих госзаказы, аким сказал в Жезказгане. Кошанова возмутила некачественная укладка дорожного полотна подрядной организацией.
Автор: Айжан Алданышева
Фото:nform.kz
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