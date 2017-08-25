За отставание ремонта школ акимат Караганды подаст в суд на подрядчиков

За невыполнение условий договоров в отношении представителей подрядных организаций будет выставляться пеня в размере 0,1 процента.

На подрядчиков наложат пеню за срыв графиков ремонта в средних школах Караганды и подадут иски в суд , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





За невыполнение условий договоров в отношении представителей подрядных организаций будет выставляться пеня в размере 0,1 процента от суммы договора за каждый день просрочки.





«В настоящий момент на всех объектах образования, где проводятся или уже завершены ремонтные работы, находятся представители технического и авторского надзора. В настоящий момент подрядные строительные организации завершают ремонтные работы по таким видам как ремонт кровли, фасада, замена окон, ремонт отопительной системы. От графика отстают подрядные организации в школах № 25, 35, 91,137», - сообщила на сессии карагандинского городского маслихата заместитель акима Караганды Ирина Любарская.





Против подрядчиков, качеством работы которых приемочная комиссия будет не удовлетворена, подадут иски в суд. Перед этим с ними будет вестись претензионная работа - им дадут возможность устранить дефекты, в соответствии с договором. Создать «черный» список подрядчиков намерен аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.





О санкциях в отношении фирм, выполняющих госзаказы, аким сказал в Жезказгане. Кошанова возмутила некачественная укладка дорожного полотна подрядной организацией.

Автор: Айжан Алданышева

Фото:nform.kz



