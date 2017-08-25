К бою с Головкиным «Канело» готовится необычным способом
25 августа 2017, 02:01
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) практикует необычные тренировки в преддверии боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Твиттер Only Full Fights опубликовал видео тренировки «Канело» в бассейне — он наносит удары как под водой, так и на поверхности.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.
Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.685, победа Альвареса — 2.33, ничья — 21.
Canelo underwater training for his fight with Gennady Golovkin on September 16th. #canelo#CaneloGGG#boxing#CaneloGolovkin#ggg#golovkinpic.twitter.com/aXMml7nXQL— Only Full Fights (@OnlyFullFights) 24 августа 2017 г.
Фото: www.sports.kz
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