К бою с Головкиным «Канело» готовится необычным способом

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) практикует необычные тренировки в преддверии боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) , сообщает , сообщает Sports.kz





Твиттер Only Full Fights опубликовал видео тренировки «Канело» в бассейне — он наносит удары как под водой, так и на поверхности.





Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.





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