К бою с Головкиным «Канело» готовится необычным способом

Твиттер Only Full Fights опубликовал видео тренировки «Канело» в бассейне — он наносит удары как под водой, так и на поверхности.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.685, победа Альвареса — 2.33, ничья — 21.

Canelo underwater training for his fight with Gennady Golovkin on September 16th. #canelo#CaneloGGG#boxing#CaneloGolovkin#ggg#golovkinpic.twitter.com/aXMml7nXQL