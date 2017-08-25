Покупка населением наличной иностранной валюты в июле 2017 года

В июле 2017 года населением было приобретено наличной иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) на сумму 196,5 млрд тенге на нетто-основе, сообщает пресс-служба Национального банка РК. Основной объем расходов был направлен на приобретение долларов США (69%), на долю российского рубля и евро пришлось 22% и 9% соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 12%, при этом расходы на покупку долларов США и евро увеличились пропорционально - на 34% по каждой валюте, расходы на покупку российского рубля снизились на 29%.

За январь-июль текущего года расходы (нетто) на приобретение наличной иностранной валюты составили 1,0 трлн тенге (на доллар США - 57%, на российский рубль - 31%, на евро - 12%). При этом данный объем расходов ниже показателей соответствующих периодов как стабильных 2011-13 годов (среднее значение - 1,1 трлн тенге), так и волатильных с точки зрения обменного курса 2014-15 годов (в среднем - 1,3 трлн тенге). За январь-июль 2016 года нетто-приобретение наличной иностранной валюты составило 150 млрд тенге, что было связано со снижением спроса на нее на фоне дедолларизации депозитов и укрепления тенге.

Население Казахстана является и будет продолжать оставаться чистым покупателем наличной иностранной валюты в силу того, что доходы в наличной иностранной валюте практически отсутствуют. Вместе с тем потребность в ней значительна и определяется спросом со стороны небольших предпринимателей, личными потребностями при туристских поездках за границу, денежными переводами за рубеж, в том числе вывозом трудовыми мигрантами, а также диверсификацией сбережений.