За кого государство оплачивает взносы по ОСМС?

Государство с января следующего года начнет оплачивать взносы по обязательному социальному медицинскому страхованию за 14 льготных категорий граждан - это порядка 10 млн человек, напоминает ДГД по Актюбинской области.

ВАЖНО ЗНАТЬ: если наемный работник или индивидуальный предприниматель состоит в льготной категории, то от уплаты отчислений и взносов он освобождается.

Например, не нужно платить взносы пенсионеру, у которого есть ИП - за него платить будет государство.

Кто относится к данным 14 категориям? Это:

1) дети;

2) лица, зарегистрированные в качестве безработных;

3) неработающие беременные женщины;

4) неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет; 5) лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;

6) неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;

7) получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

8) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

9) лица, содержащиеся в следственных изоляторах;

10) неработающие оралманы;

11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» І и II степени;

12) инвалиды;

13) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

14) лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором завершено обучение.