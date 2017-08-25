Таможенный кодекс ЕАЭС значительно упростит процедуры для бизнеса

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал об основных принципах нового таможенного регулирования, принятых в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, сообщается на сайте Министерства национальной экономики РК.

Выступая на открытии панельной дискуссии, посвященной новым подходам и технологиям в таможенном регулировании, в рамках международного форума «Евразийская неделя», Сулейменов отметил, что мероприятие стало «крупной площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов экономического и интеграционного характера».

«Форум является также и площадкой по поиску и нахождению взаимоприемлемых решений тех вызовов, которые ставит перед нами Евразийская интеграция», - сказал глава МНЭ РК.

Министр также выразил уверенность, что Таможенный кодекс ЕАЭС, принятый 11 апреля 2017 года, является одним из ключевых документов Евразийского экономического союза, создающим принципиально новые условия для бизнеса, значительно упрощающий таможенные процедуры.

«Основным принципом нового таможенного регулирования является автоматизация бизнес-процессов в таможенной сфере Евразийского экономического союза, в том числе внедрение электронного декларирования и механизма «единого окна», что позволит осуществлять автоматический выпуск товаров», - отметил Тимур Сулейменов.

Он подчеркнул, что Таможенный кодекс ЕАЭС разрабатывался с максимальным привлечением бизнес-сообщества, что позволяет говорить об учете интересов непосредственно участников внешнеэкономической деятельности.