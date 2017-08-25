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В пятницу возможны кратковременные дожди

25 августа 2017, 06:00

Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

Территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града, на севере и востоке ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15-22 м/с с пыльной бурей.

Днем в Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможно выпадение града. В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

На большей части Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем местами в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

В Астане: преимущественно ясно, +27°.

В Алматы: ясно, +24°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: nastol.com

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