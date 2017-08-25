В пятницу возможны кратковременные дожди

Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

Территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града, на севере и востоке ночью и утром местами ожидается туман , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" .





Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей.





В Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15-22 м/с с пыльной бурей.





Днем в Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможно выпадение града. В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.





В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.





На большей части Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





Днем местами в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской Карагандинской областях сохраняется сильная жара.





В Астане: п реимущественно ясно , +27°.





В Алматы: ясно , +24°





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