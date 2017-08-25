В пятницу возможны кратковременные дожди
25 августа 2017, 06:00
Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей.
Территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града, на севере и востоке ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей.
В Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15-22 м/с с пыльной бурей.
Днем в Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможно выпадение града. В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.
На большей части Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем местами в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской Карагандинской областях сохраняется сильная жара.
В Астане: преимущественно ясно, +27°.
В Алматы: ясно, +24°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: nastol.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874780-b4e987025040e27673ea79976c3efb9e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...