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Подпольный цех по производству элитных сортов алкоголя прикрыли в Алматы

25 августа 2017, 06:35

Заведовал производством, по данным следствия, 29-летний житель области.

Ещё один подпольный цех прикрыли в Алматы. Зарабатывали умельцы на дорогих сортах виски, передает ТК "Алматы".

Рецепт нехитрый: спирт смешивали с коньяком в определённых пропорциях, разливали и наклеивали акцизы. Изъято почти 300 бутылок контрафакта. Заведовал производством, по данным следствия, 29-летний житель области.

«Мы призываем не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах. Требовать наличие лицензии, требовать чеки, а также есть программа Вайпон приложение , которое с помощью сканирования чеков может определить оригинал или подделка данная контрольная марка», - сказал руководитель управления разъяснительной работы ДГД Зангар Шындали.

Фото: скриншот



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