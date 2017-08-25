Объем покупки казахстанцами долларов и евро вырос на треть в июле

Объем покупки казахстанцами долларов и евро вырос 34% в июле, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.





«В июле 2017 года населением было приобретено наличной иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) на сумму 196,5 млрд тенге на нетто-основе. Основной объем расходов был направлен на приобретение долларов США (69%), на долю российского рубля и евро пришлось 22% и 9% соответственно»,- говорится в сообщении.





По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 12%, при этом расходы на покупку долларов США и евро увеличились пропорционально - на 34% по каждой валюте, расходы на покупку российского рубля снизились на 29%. За январь-июль текущего года расходы (нетто) на приобретение наличной иностранной валюты составили 1 трлн тенге (на доллар США - 57%, на российский рубль - 31%, на евро - 12%). За январь-июль 2016 года нетто-приобретение наличной иностранной валюты составило 150 млрд тенге.





«Население Казахстана является и будет продолжать оставаться чистым покупателем наличной иностранной валюты в силу того, что доходы в наличной иностранной валюте практически отсутствуют. Вместе с тем потребность в ней значительна и определяется спросом со стороны небольших предпринимателей, личными потребностями при туристских поездках за границу, денежными переводами за рубеж, в том числе вывозом трудовыми мигрантами, а также диверсификацией сбережений»,- указывается в сообщении.



