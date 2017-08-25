В Варшаве кортеж генсека НАТО попал в ДТП
25 августа 2017, 07:53
Четыре человека в результате ДТП госпитализированы.
Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве, сообщает РИА Новости.
"Происшествие произошло на пересечении улицы Жвирки и Вигуры и улицы Гинека. Полицейский автомобиль, который сопровождал колонну, столкнулся с фургоном", — говорится в сообщении.
Четыре человека в результате ДТП госпитализированы.
Фото: Fotolia / Radoslaw Maciejewski
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