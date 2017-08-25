В Татарстане ребенка оставили на жаре в машине и он погиб

Несчастье произошло в деревне Ефановка в Татарстане. Маленького ребенка оставили на жаре в закрытом автомобиле на полдня и несчастный скончался от теплового удара. Родитель просто забыл про ребенка, сообщает argumenti.ru.





Рано утром 42-летний житель деревни Ефановка повез на машине в Бугульму свою сожительницу, бабушку двухлетнего мальчика. Ребенка пара взяла с собой, а когда мужчина вернулся домой, то сразу забыл про ребенка и пошел косить сено. Когда мужчина под вечер подошел к автомобилю, то обнаружил в нем уже труп ребенка.





Мальчик провел в салоне под палящим солнцем несколько часов.



