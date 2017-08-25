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Уволенная за "испорченное" президенту Таджикистана настроение чиновница вернулась на работу

25 августа 2017, 08:33

Ее уволили после того, как ансамбль, за подготовку музыкальной программы которого отвечала Саломова, сбился с такта.

Президент Таджикистана объявил выговор председателю Хуросонского района Хатлонской области Рахматулло Сафарзода за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей. Уволенная начальница районного отдела по делам женщин и семьи была восстановлена, передает News.tj.

Мелкая погрешность ансамбля дойристок «Очаджонхо» («Мамочки») во время торжественной церемонии встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Хуросоне стоила главе районного отдела по делам женщин и семьи Зиеде Саломовой должности. Ее уволили после того, как ансамбль, за подготовку музыкальной программы которого отвечала Саломова, сбился с такта. В хукумате района решили, что это испортило настроение президента, и ответственная лишилась работы.

«Следует отметить, что президент страны совершает визиты в регионы в целях ознакомления с жизнью народа, а не для оценки уровня торжеств, устраиваемых населением с искренними намерениями в его честь», - отмечается в комментарии пресс-службы.

Пресс-служба также утверждает, что в ходе проведения служебной проверки установлено, что во время своей рабочей поездки в Хуросон президент не высказывал никаких нареканий и замечаний в адрес ансамбля дойристок.

"Глава района Рахматулло Сафарзода по ряду других недостатков уволил главу районного Комитета по делам женщин и семьи Зиеду Саломову. Она в настоящее время восстановлена на своей должности, а председателю района Хуросон распоряжением президента объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей", — говорится в комментарии.

Фото: из журнала "Бонувони Точикистон"

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