Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Шарль Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде в возрасте 93 лет

25 августа 2017, 08:51

За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1200 песен, сыграно 80 ролей в фильмах.

Французский шансонье и актер Шарль Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде в возрасте 93 лет, пишет РИА Новости.

"После сегодняшнего дня, после этой звезды я могу сказать, что отчасти стал калифорнийцем, поскольку здесь также живет моя дочь и мои внуки", — приводит агентство Франс Пресс слова Азнавура.

Французский шансонье Шарль Азнавур, который родился в семье выходцев из Армении, признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1200 песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более 1000 концертов в 94 странах мира.

Фото: РИА Новости


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...