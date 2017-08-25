Шарль Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде в возрасте 93 лет
25 августа 2017, 08:51
За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1200 песен, сыграно 80 ролей в фильмах.
Французский шансонье и актер Шарль Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде в возрасте 93 лет, пишет РИА Новости.
"После сегодняшнего дня, после этой звезды я могу сказать, что отчасти стал калифорнийцем, поскольку здесь также живет моя дочь и мои внуки", — приводит агентство Франс Пресс слова Азнавура.
Французский шансонье Шарль Азнавур, который родился в семье выходцев из Армении, признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1200 песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более 1000 концертов в 94 странах мира.
Фото: РИА Новости
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